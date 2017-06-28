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28. 06. 2017

В Осиповичском районе облитая кипятком женщина умерла в больнице

28 июня в Следственном комитете сообщили, что в отношении 56-летнего жителя Осиповичского района, который облил сожительницу кипятком, а та впоследствии скончалась от травм в больнице, возбуждено уголовное дело. Сельчанина задержали за нанесение женщине телесных повреждений, которые привели к смерти.

По данным УСК по Могилевской области, в середине мая 2017 года пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Во время разборок он облил ее кипящей водой, в результате чего женщина получила ожоги лица и тела. Однако женщина не сразу обратилась к медикам, решив вылечиться самостоятельно. 
 
Когда потерпевшей стало совсем плохо, она все-таки позвонила в скорую помощь. Сельчанку положили в больнице, но врачи не смогли ей помочь – она скончалась от ожогов, которые осложнились развитием ожоговой болезни в стадии септикотоксемии.
 
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 147 УК, ему грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы. Проводятся экспертизы.
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