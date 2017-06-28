3 июля минское метро будет работать по измененному графику

В связи с празднованием Дня Независимости и проведением культурно-массовых мероприятий график работы метро в Минске будет изменен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичной подземки.
В связи с празднованием Дня Независимости и проведением культурно-массовых мероприятий график работы метро в Минске будет изменен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.