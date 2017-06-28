3 июля минское метро будет работать по измененному графику

В связи с празднованием Дня Независимости и проведением культурно-массовых мероприятий график работы метро в Минске будет изменен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичной подземки.

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3 июля метро начнет работу в 5 часов утра и завершит в 2:30 4 июля. При этом пассажиры не смогут попасть на станции метро после 2 часов ночи.

В этот день также изменится интервал движения поездов по обеим линиям. С 5 утра поезда пойдут с нарастающим уменьшением интервалов от 9 до 6 минут, и с 7:00 до 14:00 интервал составит 3 минуты. Затем с 14:00 до 18:00 он увеличится до 5 минут, а после 18 часов до часа ночи интервал движения составит 3 минуты.