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28. 06. 2017

Вирус-вымогатель Petya атаковал крупные белорусские компании

Некоторые крупные белорусские компании подверглись кибератакам, в том числе посредством вируса-вымогателя Petya. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

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С заявлением в правоохранительные органы уже обратились представители ряда крупных белорусских компаний. Сообщается, что мошенники с помощью вирусов-шифровальщиков блокируют ценную информацию, в первую очередь от вируса Petya страдают финансовые и бухгалтерские подразделения организаций и компаний. 
 
Зараженные файлы поступают в виде резюме, финансовых отчетов и другой документации, а также маскируются под архив с документами. Вирус является EXE-файлом, после запуска которого нельзя загрузить операционную систему.
 
В МВД призвали граждан, у которых на мониторе компьютера появилось сообщение с требованием выкупа за дешифровку не совершать никаких действий, а сразу же обращаться в милицию.
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