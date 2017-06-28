Вирус-вымогатель Petya атаковал крупные белорусские компании

Некоторые крупные белорусские компании подверглись кибератакам, в том числе посредством вируса-вымогателя Petya. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

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С заявлением в правоохранительные органы уже обратились представители ряда крупных белорусских компаний. Сообщается, что мошенники с помощью вирусов-шифровальщиков блокируют ценную информацию, в первую очередь от вируса Petya страдают финансовые и бухгалтерские подразделения организаций и компаний.

Зараженные файлы поступают в виде резюме, финансовых отчетов и другой документации, а также маскируются под архив с документами. Вирус является EXE-файлом, после запуска которого нельзя загрузить операционную систему.

В МВД призвали граждан, у которых на мониторе компьютера появилось сообщение с требованием выкупа за дешифровку не совершать никаких действий, а сразу же обращаться в милицию.