Вирус-вымогатель Petya атаковал крупные белорусские компании

Некоторые крупные белорусские компании подверглись кибератакам, в том числе посредством вируса-вымогателя Petya. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Некоторые крупные белорусские компании подверглись кибератакам, в том числе посредством вируса-вымогателя Petya. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.