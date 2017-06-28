С 19 июля в Беларуси ставка рефинансирования снизится до 12%

С 19 июля Национальный банк Беларуси снизит ставку рефинансирования на один процентный пункт до 12% годовых, о чем сегодня сообщил в пресс-релизе. Это будет уже шестое снижение ставки рефинансирования с начала 2017 года.
С 19 июля Национальный банк Беларуси снизит ставку рефинансирования на один процентный пункт до 12% годовых, о чем сегодня сообщил в пресс-релизе. Это будет уже шестое снижение ставки рефинансирования с начала 2017 года.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.