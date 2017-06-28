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28. 06. 2017

С 19 июля в Беларуси ставка рефинансирования снизится до 12%

Источник фото: Telegraf.by

С 19 июля Национальный банк Беларуси снизит ставку рефинансирования на один процентный пункт до 12% годовых, о чем сегодня сообщил в пресс-релизе. Это будет уже шестое снижение ставки рефинансирования с начала 2017 года.

Также в пресс-службе финансового регулятора отметили, что с 19 июля станут меньше ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков. Они снизятся с 15 до 14% годовых. Поскольку потребительские кредиты в банках «привязаны» к ставке рефинансирования, они станут еще доступнее.
 
В Национальном банке пояснили, почему ставка рефинансирования снижается. Это связано с низким уровнем инфляции, позитивными изменениями в сбалансированности платежного баланса и устойчивостью валютного рынка. «Продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен в ближайшие месяцы», - заключили в главном банке Беларуси.
 
14 июня в Беларуси ставка рефинансирования снизилась с 14% до 13% годовых.
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