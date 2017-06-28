Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июня 2017, среда, 19:31
+20°C
Завтра +31°C
+20°C
Завтра +31°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,2
28. 06. 2017

Грузовик МАЗ повредил газопровод на "Красносельскстройматериалы"

Источник фото: МЧС

Сегодня утром грузовик МАЗ повредил газопровод на территории ОАО «Красносельскстройматериалы», произошла утечка газа. Также в результате происшествия без горячей воды остался и жилой сектор городского поселка Красносельский.

Сообщение о ЧП на территории «Красносельскстройматериалы» (Волковысский район) поступило в службу МЧС в 11:56. Спустя семь минут спасатели прибыли на место происшествия.
 
Выяснилось, что водитель МАЗа двигался через проходную завода с поднятым кузовом, из-за чего и была повреждена действующая газовая труба и две трубы, которые не эксплуатируются. Произошла утечка газа, однако специалисты «Волковыскгаза» вовремя перекрыли его подачу в трубопровод.
 
В результате повреждения газопровода без горячего водоснабжения остался жилой сектор городского поселка Красносельский, где проживает 6744 жителя. Также трубы повредили три легковых автомобиля, находившихся на стоянке за территорией предприятия.
 
В УМЧС по Гродненской области сообщили, что проводятся ремонтно-восстановительные работы, спасатели остаются на месте, чтобы обеспечить пожарную безопасность.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.