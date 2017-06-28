Грузовик МАЗ повредил газопровод на "Красносельскстройматериалы"

Сегодня утром грузовик МАЗ повредил газопровод на территории ОАО «Красносельскстройматериалы», произошла утечка газа. Также в результате происшествия без горячей воды остался и жилой сектор городского поселка Красносельский.
Сегодня утром грузовик МАЗ повредил газопровод на территории ОАО «Красносельскстройматериалы», произошла утечка газа. Также в результате происшествия без горячей воды остался и жилой сектор городского поселка Красносельский.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.