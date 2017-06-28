Грузовик МАЗ повредил газопровод на "Красносельскстройматериалы"

Сегодня утром грузовик МАЗ повредил газопровод на территории ОАО «Красносельскстройматериалы», произошла утечка газа. Также в результате происшествия без горячей воды остался и жилой сектор городского поселка Красносельский.

Сообщение о ЧП на территории «Красносельскстройматериалы» (Волковысский район) поступило в службу МЧС в 11:56. Спустя семь минут спасатели прибыли на место происшествия.

Выяснилось, что водитель МАЗа двигался через проходную завода с поднятым кузовом, из-за чего и была повреждена действующая газовая труба и две трубы, которые не эксплуатируются. Произошла утечка газа, однако специалисты «Волковыскгаза» вовремя перекрыли его подачу в трубопровод.

В результате повреждения газопровода без горячего водоснабжения остался жилой сектор городского поселка Красносельский, где проживает 6744 жителя. Также трубы повредили три легковых автомобиля, находившихся на стоянке за территорией предприятия.

В УМЧС по Гродненской области сообщили, что проводятся ремонтно-восстановительные работы, спасатели остаются на месте, чтобы обеспечить пожарную безопасность.