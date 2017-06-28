С 1 июля в Беларуси вводится возрастная маркировка продукции СМИ

С 1 июля 2017 года белорусским средствам массовой информации запрещается распространять продукцию без знака возрастной категории. Это связано со вступлением в силу поправок в законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь», действие которых направлено на защиту детей от информации, которые могут причинить вред их здоровью и развитию.

В Министерстве информации Беларуси предупреждают, что с 1 июля в Беларуси запрещается распространение продукции СМИ, в том числе продукции иностранных средств массовой информации, без возрастной маркировки. С этой даты вводится пять маркировок: «0+» - без возрастных ограничений; «6+»; «12+»; «16+» и «18+».

Без присвоения знака возрастной категории может выпускаться следующая продукция СМИ: прямые трансляции по телевидению и радио; программы информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера; иностранный контент, который распространяется в Беларуси без изменения формы и содержания; материалы, распространяемые через интернет. Также это требование не распространяется на продукцию печатных СМИ, которые распространяются информацию общеполитического, научного, нормативного производственно-практического, массово-политического, официального, духовно-просветительного, справочного, культурно-просветительного, реферативного и статистического характера

Кроме того, маркировке не подлежат печатные СМИ и печатные издания, выпущенные в свет до 1 июля 2017 года. Интернет-ресурсы могут маркировать свои материалы в добровольном порядке. Если их владельцы примут такое решение, то знак возрастной категории следует ставить на главной странице или в другом удобном для обозрения месте. Он должен соответствовать самой старшей возрастной категории материала, распространяемого на этом информационном ресурсе.