На Вилейском водохранилище спасли рыбаков, перевернувшихся на лодке

27 июня работники МЧС спасли на Вилейском водохранилище рыбаков, лодка которых перевернулась. Спасатели получили сообщение о группе мужчин, которые не могут самостоятельно не могут добраться до берега, в 15:40.
27 июня работники МЧС спасли на Вилейском водохранилище рыбаков, лодка которых перевернулась. Спасатели получили сообщение о группе мужчин, которые не могут самостоятельно не могут добраться до берега, в 15:40.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.