На Вилейском водохранилище спасли рыбаков, перевернувшихся на лодке

27 июня работники МЧС спасли на Вилейском водохранилище рыбаков, лодка которых перевернулась. Спасатели получили сообщение о группе мужчин, которые не могут самостоятельно не могут добраться до берега, в 15:40.

На помощь рыбакам отправились группы спасения на воде МЧС. Они установили, что примерно в 200 метрах от берега произошло опрокидывание весельной лодки с тремя рыбаками. Одному мужчине удалось выбраться на берег, а его товарищей извлекли из воды и доставили на берег работники ОСВОД. Пострадавшие в госпитализации не нуждались.

Спасатели отмечают, что если во время плавания лодка перевернулась, а до берега самостоятельно добраться сложно, нужно ухватиться за леерное ограждение или борт судна. Нужно привлечь внимание окружающих для оказания помощи. «При выходе на воду на лодке не забывайте надевать спасательный жилет», - напомнили в МЧС.