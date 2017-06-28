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28. 06. 2017

Из СИЗО выпустили еще четверых фигурантов дела "Белого легиона"

Сегодня из следственного изолятора №1 в Минске выпустили еще четверых фигурантов дела «Белого легиона». На свободу под подписку о невыезде и надлежащем поведении вышли Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Александр Евдахо и Виктор Данилов.

По уголовному делу о массовых беспорядках проходили 35 человек. Их них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании. В середине июня стало известно, что Следственный комитет принял к производству уголовное дело по статье «Создание незаконного вооруженного формирования». Дело о массовых беспорядках КГБ закрыл.
 
Накануне из СИЗО вышли Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий и Владимир Фёдоров. Им также изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас в заключении остаются еще 7 фигурантов дела «Белого легиона».

Источник: "Еврорадио"
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