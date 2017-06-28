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28. 06. 2017

На ЦТ по истории Беларуси не пришли около 8% абитуриентов

Более 8% зарегистрировавшихся абитуриентов не явились на централизованное тестирование по истории Беларуси, которое прошло сегодня днем. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

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ЦТ по истории Беларуси собирались сдавать почти 25.5 тыс. абитуриентов. В итоге более 8% зарегистрировавшихся не пришли на испытание. «Это абсолютно нормально. Кто-то передумал, кто-то заболел», - цитирует Николая Феськова БелТА.
 
По его словам, тестирование прошло в штатном режиме, нарушений при выполнении тестов не было. Те, кто не смог сегодня прийти на ЦТ по уважительной причине, смогут пройти его в резервные дни - 6, 8 и 10 июля.
 
Следующим будет ЦТ по географии. Оно пройдет 30 июня.
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