На ЦТ по истории Беларуси не пришли около 8% абитуриентов

Более 8% зарегистрировавшихся абитуриентов не явились на централизованное тестирование по истории Беларуси, которое прошло сегодня днем. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.
Более 8% зарегистрировавшихся абитуриентов не явились на централизованное тестирование по истории Беларуси, которое прошло сегодня днем. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.