ЕАБР выдал Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

29 июня стало известно, что Евразийский банк развития перечислил Беларуси четвертый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 300 миллионов долларов. Как отметается в сообщении ЕАБР, решение о выделении средств было принято, поскольку республика выполнила все условия программы, кроме одного контрольного показателя, от которого ее освободили.

Также в ЕАБР отметили, что на сегодняшний день Беларусь получила 1,4 миллиарда долларов, учитывая предыдущие транши. Общая сумма кредита, который будет направлен на поддержку программы реформ в Беларуси в течение 2016-2018 годов, составляет 2 миллиарда долларов.

Третий транш кредита на 300 миллионов долларов поступил в республиканский бюджет в апреле этого года. Таким образом, Беларусь остается получить еще три транша кредита.