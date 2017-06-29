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29. 06. 2017

ЕАБР выдал Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

29 июня стало известно, что Евразийский банк развития перечислил Беларуси четвертый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 300 миллионов долларов. Как отметается в сообщении ЕАБР, решение о выделении средств было принято, поскольку республика выполнила все условия программы, кроме одного контрольного показателя, от которого ее освободили.

Также в ЕАБР отметили, что на сегодняшний день Беларусь получила 1,4 миллиарда долларов, учитывая предыдущие транши. Общая сумма кредита, который будет направлен на поддержку программы реформ в Беларуси в течение 2016-2018 годов, составляет 2 миллиарда долларов.
 
Третий транш кредита на 300 миллионов долларов поступил в республиканский бюджет в апреле этого года. Таким образом, Беларусь остается получить еще три транша кредита.
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