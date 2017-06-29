Предпринимателям дадут субсидии для оказания бытовых услуг на селе

В Беларуси бытовое обслуживание в сельской местности поддержат за счет субсидий. Соответствующий указ №227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания» подписал президент Александр Лукашенко 28 июня.
В Беларуси бытовое обслуживание в сельской местности поддержат за счет субсидий. Соответствующий указ №227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания» подписал президент Александр Лукашенко 28 июня.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.