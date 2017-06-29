Предпринимателям дадут субсидии для оказания бытовых услуг на селе

В Беларуси бытовое обслуживание в сельской местности поддержат за счет субсидий. Соответствующий указ №227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания» подписал президент Александр Лукашенко 28 июня.

Документ предусматривает, что в 2017 году юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить государственную поддержку в виде субсидий, которые будут выделены из местных бюджетов, для оказания бытовых услуг на селе в рамках госпрограмм.

В пресс-службе главы государства уточнили, что указ №227 направлен на стимулирование предпринимательской активности, создание рабочих мест, а также на обеспечение доступности бытовых услуг в сельской местности.