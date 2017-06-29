Розыск: осужденный сбежал из исправительного учреждения под Гродно

Милиционеры разыскивают осужденного, который сбежал из исправительного учреждения открытого типа в деревне Гиновичи Гродненского района. В УВД Гродненского облисполкома просят отозваться граждан, которым известно, где сейчас находиться мужчина.

Вечером 28 июня правоохранительные органы распространили сообщение о побеге мужчины из исправительного учреждения открытого типа или "химии". Им оказался 29-летний осужденный Шимановский Юрий Викторович. Милиция полагает, что мужчина мог направиться в сторону государственной границы.

Мужчине на вид 25-30 лет, рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы с лобными залысинами, карие глаза. В день побега был одет в кожаную куртку коричневого цвета, черную майку с длинным рукавом, бежевые джинсы и черные матерчатые полукеды.

Всех, кто знает о местонахождении осужденного, просят позвонить по телефонам: 91-02-39, 79-73-96 или же 102.