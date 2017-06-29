Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2017, четверг, 13:40
+31°C
Завтра +26°C
+31°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,2
29. 06. 2017

В Беларуси введут новую систему господдержки строительства жилья

В Беларуси в ближайшее время планируется принять указ о новой системе государственной поддержки строительства жилья - посредством адресного субсидирования. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Этот документ позволит гражданам получать в банках коммерческие кредиты и погашать их с помощью субсидий, выданных государством. Нормы указа будут распространяться на категории граждан, перечисленные в указе №13 о льготном кредитовании жилья, но условия выделения господдержки будут другими.
 
По новому указу льготные кредиты будут выдаваться на срок до 20 лет (по старому – 20 и 40 лет). Гражданину нужно обратится в коммерческий банк и взять нужную сумму, а государство выплатит ему разницу в процентах – между льготным и коммерческим кредитами, пишет Onliner.by.
 
Александр Горваль отметил, что смысл этого документа также заключается в уходе от директивного кредитования. «Чтобы государство не банки поддерживало, как сейчас, а непосредственно граждан. А банки будут вести свою коммерческую работу», - добавил он. По словам чиновника, указ должен выйти буквально на днях, он уже прошел необходимые согласования.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.