В Беларуси введут новую систему господдержки строительства жилья

В Беларуси в ближайшее время планируется принять указ о новой системе государственной поддержки строительства жилья - посредством адресного субсидирования. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Этот документ позволит гражданам получать в банках коммерческие кредиты и погашать их с помощью субсидий, выданных государством. Нормы указа будут распространяться на категории граждан, перечисленные в указе №13 о льготном кредитовании жилья, но условия выделения господдержки будут другими.

По новому указу льготные кредиты будут выдаваться на срок до 20 лет (по старому – 20 и 40 лет). Гражданину нужно обратится в коммерческий банк и взять нужную сумму, а государство выплатит ему разницу в процентах – между льготным и коммерческим кредитами, пишет Onliner.by

Александр Горваль отметил, что смысл этого документа также заключается в уходе от директивного кредитования. «Чтобы государство не банки поддерживало, как сейчас, а непосредственно граждан. А банки будут вести свою коммерческую работу», - добавил он. По словам чиновника, указ должен выйти буквально на днях, он уже прошел необходимые согласования.