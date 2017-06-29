Минлесхоз снял фильм о ликвидации последствий прошлогоднего урагана

В Беларуси сняли фильм о ликвидации последствий урагана, который бушевал в стране в июле прошлого года. О завершении съемок фильма, которые длились 10 месяцев, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
новость
новость
В Беларуси сняли фильм о ликвидации последствий урагана, который бушевал в стране в июле прошлого года. О завершении съемок фильма, которые длились 10 месяцев, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
- Мне успокоительное.
- Вам в каплях или таблетках?
- Не бесите меня!!!