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29. 06. 2017

Минлесхоз снял фильм о ликвидации последствий прошлогоднего урагана

В Беларуси сняли фильм о ликвидации последствий урагана, который бушевал в стране в июле прошлого года. О завершении съемок фильма, которые длились 10 месяцев, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

17-минутный фильм «Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен!» рассказывает о том, как работники всей отрасли ликвидировали последствия урагана. В ходе восстановительных работ лесоводы убирали поваленные деревья и готовили территорию к посадке новой растительности. В ленту вошли кадры разработки буреломов, посадки саженцев, а также тяжелейших условий работы на труднодоступных делянках.
 
Прошлогодний ураган нанес большие разрушения лесному фонду Беларуси. В результате прохождения грозовых фронтов с ливнями и мощным ветром в июле 2016 года пострадало более 15,6 тыс. гектаров леса.
 
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