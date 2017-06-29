Многодетным минчанам помогут с жильем, если они стоят на очереди более 3 лет

В этом году в Минске весь объем государственной поддержки будет направлен на финансирование строительства жилья только для многодетных семей, имеющих 4 и более детей, которые состоят на учете нуждающихся более трех лет. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила начальник отдела жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

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«Весь объем господдержки на этот год по Минску будет направлен для финансирования строительства жилья только для многодетных семей, имеющих 4 и более детей и состоящих на учете нуждающихся более 3 лет», - цитирует ее TUT.by

Всего в этом году в Минске планируется построить около 650 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 160 тыс. – для нуждающихся и около 45тыс. – для многодетных семей. Ирина Гонтарева констатировала, что очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске продолжает увеличиваться. На сегодняшний день в ней стоит более 208 тысяч человек, из них около 5 тысяч – многодетные граждане.

«Из-за того, что очередь многодетных у нас, к счастью, не уменьшается, в первоочередном порядке мы обеспечиваем жильем данную категорию граждан. Поэтому общегородская очередь движется не так быстро, как хотелось бы. Но мы прилагаем все усилия, чтобы хотя бы максимально сократить очередь из многодетных», - отметила она.

В свою очередь представитель Минстройархитектуры Александр Горваль сообщил, что в этом году в Беларуси для многодетных семей планируется построить около 4500 квартир и жилых помещений. «Мы ориентируем исполкомы на то, чтобы не только выполнить но и перевыполнить это задание, для того чтобы уменьшить очередность многодетных семей», - добавил он.

В начале 2017 года в Беларуси на учете нуждающихся состояли 30,5 тыс. многодетных семей, из которых около 7 тысяч состоят на учете более трех лет.