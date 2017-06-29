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29. 06. 2017

Житель Гродненщины выманивал у людей деньги за "помощь в трудоустройстве"

Источник фото: Telegraf.by

В Гродненском районе 29-летний мошенник выманил у семерых человек 550 рублей, обещая помочь устроиться на работу на сельскохозяйственное предприятие. Мужчина подался в бега, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

В отношении 29-летнего неработающего жителя Гродненского района Вячеслава Сеньковца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК (мошенничество). От действий подозреваемого пострадали семь человек. Правоохранители выяснили, что мужчина опубликовал в интернете объявление с предложением помочь с трудоустройством. За свою услугу он просил денежное вознаграждение.
 
Потерпевшими передали ему в общей сложности 550 рублей, однако он не собирался исполнять взятые на себя обязательства и скрылся. Сейчас милиция устанавливает, где находится мужчина. Не исключено, что он мог покинуть Беларусь.
 
Следствие полагает, что пострадавших от действий Сеньковца может быть больше. Так, во время расследования поступило еще одно заявление от жителя Гродно, который тоже был обманут. Сообщить о противоправных действиях этого мужчины (на фото ниже) можно по телефонам: 8 (0152) 72-41-57, 72-40-40 или 102.
 
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