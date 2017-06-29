ЕАБР перечислил Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн‍

29 июня Беларусь получила очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕСФР). Евразийский банк развития перечислил в республиканский бюджет 300 миллионов долларов, о чем сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
29 июня Беларусь получила очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕСФР). Евразийский банк развития перечислил в республиканский бюджет 300 миллионов долларов, о чем сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
- Мне успокоительное.
- Вам в каплях или таблетках?
- Не бесите меня!!!