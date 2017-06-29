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29. 06. 2017

ЕАБР перечислил Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн‍

29 июня Беларусь получила очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕСФР). Евразийский банк развития перечислил в республиканский бюджет 300 миллионов долларов, о чем сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В ЕАБР уточнили, что решение о выделении четвертого транша кредита было принято с учетом того, что Беларусь выполнила все условия программы, кроме одного показателя, от которого ее освободили. Если принять во внимание предыдущие транши, Беларусь уже получила 1,4 миллиарда долларов кредита. Общий размер кредита составляет 2 миллиарда долларов. Эти деньги должны быть направлены на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований.
 
В апреле 2017 года Беларусь получила третий транш кредита, размер которого также составил 300 миллионов долларов. Таким образом, ожидается еще три поступления денежных средств. Телеграф отмечает, что ранее ЕАБР изменил условия выдачи Беларуси новых траншей кредита.
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