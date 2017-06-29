В Беларуси вводят новую систему господдержки в строительстве жилья

В ближайшее время в Беларуси подпишут указ о новой системе адресной господдержки в жилищном строительстве. Об этом 29 июня сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.
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В ближайшее время в Беларуси подпишут указ о новой системе адресной господдержки в жилищном строительстве. Об этом 29 июня сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.
- Мне успокоительное.
- Вам в каплях или таблетках?
- Не бесите меня!!!