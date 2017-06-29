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29. 06. 2017

В Беларуси вводят новую систему господдержки в строительстве жилья

В ближайшее время в Беларуси подпишут указ о новой системе адресной господдержки в жилищном строительстве. Об этом 29 июня сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Горваль.

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Чиновник отметил, что концепция указа предполагает сохранение категории льготников, которые прописаны в указе №13. Этот документ продолжит действовать параллельно с новым указом о субсидиях. Однако условия и сроки, по которым предоставляется государственная поддержка, будут изменены. Вместо 20 и 40 лет в Беларуси кредит на жилье будут выдавать на срок до 20 лет.
 
По словам Александра Горваля, гражданину нужно обратится в банк и взять коммерческий кредит, а затем получить от государства субсидию, которую сможет потратить на погашение займа. Также главной идеей нового указа является уход от директивного кредитования. Таким образом, государство будет субсидировать не банки, а непосредственно самих граждан.
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