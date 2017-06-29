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29. 06. 2017

"Батюшка со свастикой" из Гатово признал вину в хранении оружия

Источник фото: БелТА

Сегодня в суде Заводского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего священнослужителя из г.п. Гатово Минского района Константина Бурыкина, которого еще называют «батюшкой со свастикой». Мужчина признал свою вину в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Сторона обвинения сообщила суду, что бывший настоятель храма в поселке Гатово Константин Бурыкин купил у неустановленных лиц револьвер системы Наган и пистолет Браунинг образца 1910 года. Оружие было не пригодно для стрельбы, однако после небольшого ремонта могло бы снова стать функциональными. Вместе с оружием подсудимый приобрел и составные части к ним, пишет БелТА.
 
В дальнейшем батюшка перевозил и носил при себе огнестрельное оружие, приобретал и хранил боеприпасы. Мужчина признал свою вину и заявил, что и не думал, что «ржавые пистолеты, которым более 100 лет» могут вызвать проблемы с законом. Они хранились у него дома как память об организации «Русское национальное единство» (в России признала экстремистской), в которой участвовал мужчина.
 
Что касается  патронов, Бурыкин заявил, что нашел их в игрушках своего сына, а тот подобрал патроны на стройке. Он якобы положил их в сейф, чтобы разобраться, а затем забыл о них на год-полтора, пока к нему не пришли милиционеры с обыском.
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