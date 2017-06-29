В Минске милиционеры час уговаривали вооруженного грабителя сдаться

В Минске сотрудники милиции почти час уговаривали вооруженного грабителя открыть дверь квартиры, который заперся там и угрожал покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошел вечером 27 июня, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

По информации милиции, возле дома по улице Каховской мужчина попросил одного из водителей его подвезти к дому на улице Восточной. Когда они прибыли на место, пассажир достал из кармана пистолет и потребовал у водителя деньги. Однако автомобилист не растерялся, выбежал из машины и попытался убежать от преступника. Тот погнался за ним.

47-летний минчанин подбежал к милицейскому наряду и попросил о помощи. Увидев правоохранителей, преследователь забежал в один из подъездов дома. Милиционеры вычислили квартиру, в которой скрылся неудавшийся грабитель, - там проживала его мать. А злоумышленником оказался 49-летний неработающий, ранее неоднократно судимый мужчина.

Милиционеры попытались попасть в жилище, чтобы задержать мужчину, но не тут-то было. Он заперся в квартире и отказывался открыть дверь, также требовал привезти к нему женщину по имени Юля. В случае штурма минчанин угрожал застрелиться.

Вскоре на место прибыл заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Николай Шибалко, который начал вести с мужчиной переговоры. Также возле дома дежурили бойцы ОМОН и следственно-оперативная группа. Сначала милиционер попытался связаться с мужчиной по телефону. Трубку подняла мать.

«Женщина сообщила, что ее жизни ничего не угрожает, а также рассказала, что ее сын болезненно переживает разрыв отношений со своей девушкой Юлией», - рассказал Николай Шибалко. Переговоры продолжались почти час. За это время мужчина остыл, признал свою вину в нападении на водителя и открыл дверь. Бойцы ОМОНа задержали его.

Во время осмотра квартиры правоохранители нашли пистолет марки Beretta калибра 7,65 мм с единственным патроном в магазине.