Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2017, четверг, 19:42
+30°C
Завтра +26°C
+30°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
29. 06. 2017

В Минске четыре долгостроя обещают сдать до конца года

В Минске осталось четыре долгостроя, их обещают сдать до конца 2017 года. Всего с 2013 года в столице количество домов со сверхнормативными сроками строительства сократилось в 18 раз. Об этом сегодня рассказала начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

смотрите также Многодетным минчанам помогут с жильем, если они стоят на очереди более 3 лет
Она отметила, что в 2013 году в Минске насчитывалось 72 долгостроя, в этом году их всего четыре. «Их строят коммерческие заказчики для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий», - подчеркнула Ирина Гонтарева.
 
Среди долгостроев:
 
  • дом №6 в границах Маяковского-Оранжерейной (застройщик "Лада ОМС - Инжениринг", планируется к вводу к июлю)
  • дом №6 на Быховской-Авакяна («Промекс»);
  • дом на Кольцова («Фрелиэйсэксим»);
  • дом на проспекте Дзержинского («ЖилСтройКомплект»).
 
Эти дома планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. По словам Гонтаревой, застройщики затягивают со сроками строительства в основном из-за отсутствия финансирования, а за нарушения сроков проектирования и строительства их штрафуют. Размер санкции составляет 0,01% от объема инвестиций по объекту.
 
«Как такового механизма понудить их соблюдать сроки, кроме как штрафными санкциями, и осуществить замену коммерческого застройщика у Мингорисполкома нет. Мы пытаемся написать в различные госорганы запрос о лишении аттестатов, но это приводит к затягиванию сроков», - заключила Ирина Гонтарева.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мне успокоительное.

- Вам в каплях или таблетках?

- Не бесите меня!!!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.