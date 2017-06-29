В Минске четыре долгостроя обещают сдать до конца года

В Минске осталось четыре долгостроя, их обещают сдать до конца 2017 года. Всего с 2013 года в столице количество домов со сверхнормативными сроками строительства сократилось в 18 раз. Об этом сегодня рассказала начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

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Она отметила, что в 2013 году в Минске насчитывалось 72 долгостроя, в этом году их всего четыре. «Их строят коммерческие заказчики для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий», - подчеркнула Ирина Гонтарева.

Среди долгостроев:

дом №6 в границах Маяковского-Оранжерейной (застройщик "Лада ОМС - Инжениринг", планируется к вводу к июлю)

дом №6 на Быховской-Авакяна («Промекс»);

дом на Кольцова («Фрелиэйсэксим»);

дом на проспекте Дзержинского («ЖилСтройКомплект»).

Эти дома планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. По словам Гонтаревой, застройщики затягивают со сроками строительства в основном из-за отсутствия финансирования, а за нарушения сроков проектирования и строительства их штрафуют. Размер санкции составляет 0,01% от объема инвестиций по объекту.

«Как такового механизма понудить их соблюдать сроки, кроме как штрафными санкциями, и осуществить замену коммерческого застройщика у Мингорисполкома нет. Мы пытаемся написать в различные госорганы запрос о лишении аттестатов, но это приводит к затягиванию сроков», - заключила Ирина Гонтарева.