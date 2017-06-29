Минчанину, снявшему штаны на репетиции парада, грозит до 3 лет

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который 24 июня во время репетиции парада вышел на проезжую часть и снял свои штаны, обнажив половые органы. Хулиганы грозит до трех лишения свободы, сообщили сегодня Телеграфу в ГУВД Мингорисполкома.
В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который 24 июня во время репетиции парада вышел на проезжую часть и снял свои штаны, обнажив половые органы. Хулиганы грозит до трех лишения свободы, сообщили сегодня Телеграфу в ГУВД Мингорисполкома.
- Мне успокоительное.
- Вам в каплях или таблетках?
- Не бесите меня!!!