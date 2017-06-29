Минчанину, снявшему штаны на репетиции парада, грозит до 3 лет

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который 24 июня во время репетиции парада вышел на проезжую часть и снял свои штаны, обнажив половые органы. Хулиганы грозит до трех лишения свободы, сообщили сегодня Телеграфу в ГУВД Мингорисполкома.

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В столичной милиции отметили, что во время движения колонны военной техники, которая была задействована в репетиции парада ко Дню Независимости, мужчины вышел на дорогу и снял штаны. «Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу», - сообщили в ГУВД.

Сотрудники ГАИ пресек противоправные действия минчанина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. В ГУВД добавили, что эксгибиционист задержан.