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29. 06. 2017

На Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Лукашенко

На популярном интернет-сайте Amazon продается шоколад с фотографиями и цитатами Александра Лукашенко. Производителем сладостей является российская компания «Да шоколад» из Нижнего Новгорода, которая выпустила шоколадки не только с изображением белорусского лидера, но и президентов других стран.

Набор шоколадных конфет называется «Последний диктатор Европы». Каждая плитка размером 13 на 13 сантиметров и имеет магнит на обратной стороне.
 
 
На обертке конфет изображены фотографии Александра Лукашенко, а также его цитаты на  английском языке, например, «Лучше быть диктатором, чем геем» или «Если женщина лесбиянка, то это недоработка мужчины».
 
 
Стоимость набора из девяти шоколадок составляет 9,95 доллара.
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