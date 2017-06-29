На Amazon продают шоколад с фотографиями и цитатами Лукашенко

На популярном интернет-сайте Amazon продается шоколад с фотографиями и цитатами Александра Лукашенко. Производителем сладостей является российская компания «Да шоколад» из Нижнего Новгорода, которая выпустила шоколадки не только с изображением белорусского лидера, но и президентов других стран.

Набор шоколадных конфет называется «Последний диктатор Европы». Каждая плитка размером 13 на 13 сантиметров и имеет магнит на обратной стороне. На обертке конфет изображены фотографии Александра Лукашенко, а также его цитаты на английском языке, например, «Лучше быть диктатором, чем геем» или «Если женщина лесбиянка, то это недоработка мужчины». Стоимость набора из девяти шоколадок составляет 9,95 доллара.