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29. 06. 2017

Некоторым белорусам уменьшили страховой стаж для пенсий

В Беларуси некоторым категориям граждан уменьшили страховой стаж для назначения пенсии по возрасту. Это предусмотрено указом №233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», который Александр Лукашенко подписал сегодня, 29 июня. Изменения коснулись людей, которые ухаживали за инвалидами, а также тех, кто проходил военную службу.

В пресс-службе президента отметили, что этот документ направлен на урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения в отношении граждан, которые долгое время осуществляли социально значимые виды деятельности и не смогли сформировать стаж работы с уплатой страховых взносов, требуемый для назначения пенсии.
 
Продолжительность трудового стажа с уплатой взносов для выплаты пенсий уменьшена для граждан, которые ухаживали за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом, или за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Для назначения пенсии по возрасту им нужно иметь не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.
 
Также страховой стаж сократили и для тех, кто не менее 10 лет проходил военную службу (службу в военизированных организациях), но по законодательству не может получать «военную пенсию». Для трудовой пенсии им нужно иметь не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
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