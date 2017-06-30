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30. 06. 2017

Под Смолевичами подозреваемый сбежал со следственного эксперимента, его ищут

Наручники Источник фото: korrespondent.net

В Смолевичском районе во время следственного эксперимента из-под стражи сбежал подозреваемый - 18-летний житель поселка Черницкий. Об этом сегодня сообщили в УВД Минского облисполкома. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан помочь найти молодого человека.

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Следственный эксперимент проводился около 16.00 в четверг, 29 июня. Милиция распространила приметы разыскиваемого: ему на вид около 18-20 лет, худощавого телосложения, рост до 170 см, волосы темные короткие. Был одет в короткую куртку, майку, брюки и кроссовки, все – черного цвета. Отмечается, что на руках парня могут находиться части наручников или следы от них.
 
УВД Миноблисполкома просит граждан, которым известно местонахождение подозреваемого, сообщить об этом по телефонам (017) 229-05-90, (017) 229-08-13 либо 102. За значимую информацию обещают существенное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется.
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