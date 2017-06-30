Грозовой фронт оставил без света 814 населенных пунктов Беларуси

Грозовой фронт, который прошелся по Беларуси во второй половине дня 29 июня и в ночь на 30 июня, оставил без электроснабжения более 800 населенных пунктов. В шесть часов утра 30 июня свет все еще отсутствовал в 95 населенных пунктов, сообщает МЧС.

В ГПО «Белэнерго» сообщили, что в течение минувших суток из-за грозы и шквалистого ветра в 814 населенных пунктов Беларуси периодически нарушалось электроснабжение, из них 449 – в Гродненской области. Слоним и Дятлово были обесточены около пяти часов – с 18.25 до 0.29.

Аварийные бригады оперативно проводили восстановительные работы, они продолжаются и сейчас.