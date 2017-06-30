Грозовой фронт оставил без света 814 населенных пунктов Беларуси

Грозовой фронт, который прошелся по Беларуси во второй половине дня 29 июня и в ночь на 30 июня, оставил без электроснабжения более 800 населенных пунктов. В шесть часов утра 30 июня свет все еще отсутствовал в 95 населенных пунктов, сообщает МЧС.
Грозовой фронт, который прошелся по Беларуси во второй половине дня 29 июня и в ночь на 30 июня, оставил без электроснабжения более 800 населенных пунктов. В шесть часов утра 30 июня свет все еще отсутствовал в 95 населенных пунктов, сообщает МЧС.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".