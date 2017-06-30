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30. 06. 2017

Грозовой фронт оставил без света 814 населенных пунктов Беларуси

Грозовой фронт, который прошелся по Беларуси во второй половине дня 29 июня и в ночь на 30 июня, оставил без электроснабжения более 800 населенных пунктов. В шесть часов утра 30 июня свет все еще отсутствовал в 95 населенных пунктов, сообщает МЧС.

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В ГПО «Белэнерго» сообщили, что в течение минувших суток из-за грозы и шквалистого ветра в 814 населенных пунктов Беларуси периодически нарушалось электроснабжение, из них 449 – в Гродненской области. Слоним и Дятлово были обесточены около пяти часов – с 18.25 до 0.29.
 
Аварийные бригады оперативно проводили восстановительные работы, они продолжаются и сейчас.
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