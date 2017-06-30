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30. 06. 2017

В Беларуси вводят новую систему господдержки в строительстве жилья‍

В ближайшее время в Беларуси планируется подписание указа о новой системе адресной государственной поддержки в жилищном строительстве. В республике начнут действовать новые сроки кредитования, а компенсацию будут получать не банки, а люди. Об этом накануне, 29 июня, сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.

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По словам начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры Александра Горваля, указ предусматривает адресное субсидирование строительства жилья. Новый документ установит иные сроки льготного кредитования жилища: если раньше это было 20 и 40 лет, то теперь гражданам будут предоставлять кредиты сроком только до 20 лет. Категории льготников, предусмотренные указом №13, будут сохранены.
 
Еще одним нововведением станет то, что государство будет субсидировать не банки, а непосредственно самих граждан. Им нужно будет взять в банке коммерческий кредит, а затем получить субсидию, которая пойдет на погашение займа. 
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