Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 12:24
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
30. 06. 2017

В Минске сегодня днем ограничат движение по проспекту Машерова

Сегодня в Минске будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Машерова, о чем сообщили в столичной ГАИ. С 13:00 до 15:00 там будет проводиться репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.

смотрите также Минчанину, снявшему штаны на репетиции парада, грозит до 3 лет
Ограничение движения транспорта по проспекту Машерова на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана будет введено с часа до трех часов дня. Сотрудники ГАИ просят водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.