В Минске сегодня днем ограничат движение по проспекту Машерова

Сегодня в Минске будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Машерова, о чем сообщили в столичной ГАИ. С 13:00 до 15:00 там будет проводиться репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.

смотрите также Минчанину, снявшему штаны на репетиции парада, грозит до 3 лет Ограничение движения транспорта по проспекту Машерова на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана будет введено с часа до трех часов дня. Сотрудники ГАИ просят водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.