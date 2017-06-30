В Минске сегодня днем ограничат движение по проспекту Машерова

Сегодня в Минске будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Машерова, о чем сообщили в столичной ГАИ. С 13:00 до 15:00 там будет проводиться репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.
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Сегодня в Минске будет временно ограничено движение транспорта по проспекту Машерова, о чем сообщили в столичной ГАИ. С 13:00 до 15:00 там будет проводиться репетиция молодежного шествия ко Дню Независимости.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".