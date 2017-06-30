В Беларуси контактные линзы можно будет купить только по рецепту

В Беларуси в скором времени контактные линзы можно будет купить только по рецепту врача. На заседании комитета по медицинской технике и изделиям медицинского назначения при Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении было принято решение признать контактные линзы изделиями медицинского назначения.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как в Беларуси будет осуществляться продажа контактных линз. В частности, люди смогут приобрести их в специализированных аптеках и только по рецепту.

«Процедура будет такая же, как при покупке корригирующих очков — по рецепту. Чтобы обезопасить покупателя от некачественной продукции, теперь поставщик обязан зарегистрировать контактные линзы из линзомата в соответствии с действующим законодательством», - отметил замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

В линзоматах будут продавать линзы без диоптрий (цветные или бесцветные), которые не подлежат рецептурному отпуску. Такое решение было принято, поскольку врачи все чаще сталкиваются с осложнениями и болезнями глаз, вплоть до стойкого снижения зрения, после того, как граждане покупают себе контактные линзы без учета индивидуальных параметров роговицы.

Пока неизвестно, когда именно в Беларуси нельзя будет самостоятельно купить линзы с диоптриями.