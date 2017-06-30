Парк Челюскинцев в Минске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сегодня около полудня сотрудники милиции эвакуировали людей из парка имени Челюскинцев в Минске. По информации столичных правоохранителей, около 12:00 к ним поступило сообщение, что якобы парк заминирован.
новость
Сегодня около полудня сотрудники милиции эвакуировали людей из парка имени Челюскинцев в Минске. По информации столичных правоохранителей, около 12:00 к ним поступило сообщение, что якобы парк заминирован.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".