Парк Челюскинцев в Минске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сегодня около полудня сотрудники милиции эвакуировали людей из парка имени Челюскинцев в Минске. По информации столичных правоохранителей, около 12:00 к ним поступило сообщение, что якобы парк заминирован.

После полученного сообщения милиционеры организовали эвакуацию людей, которые в это время отдыхали в парке Челюскинцев. Также на безопасное расстояние вывели и продавцом торговых палаток. Сейчас саперы продолжают проверять территорию городского парка.

«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа», - сообщил начальник пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев TUT.by

На данный момент также известно, что во время обследования территории парка был найден бесхозный предмет.