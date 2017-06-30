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30. 06. 2017

Парк Челюскинцев в Минске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сегодня около полудня сотрудники милиции эвакуировали людей из парка имени Челюскинцев в Минске. По информации столичных правоохранителей, около 12:00 к ним поступило сообщение, что якобы парк заминирован.

После полученного сообщения милиционеры организовали эвакуацию людей, которые в это время отдыхали в парке Челюскинцев. Также на безопасное расстояние вывели и продавцом торговых палаток. Сейчас  саперы продолжают проверять территорию городского парка. 
 
«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа», - сообщил начальник пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев TUT.by.
 
На данный момент также известно, что во время обследования территории парка был найден бесхозный предмет.
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