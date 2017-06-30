На Мозырском НПЗ работникам запретили пользоваться мобильными телефонами

Работникам Мозырского нефтеперерабатывающего завода запретят пользоваться мобильными телефонами. О нововведении им сообщили накануне, 29 июня. Руководство предприятия планирует подписать соответствующий приказ в ближайшее время.
Работникам Мозырского нефтеперерабатывающего завода запретят пользоваться мобильными телефонами. О нововведении им сообщили накануне, 29 июня. Руководство предприятия планирует подписать соответствующий приказ в ближайшее время.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".