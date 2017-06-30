На Мозырском НПЗ работникам запретили пользоваться мобильными телефонами

Работникам Мозырского нефтеперерабатывающего завода запретят пользоваться мобильными телефонами. О нововведении им сообщили накануне, 29 июня. Руководство предприятия планирует подписать соответствующий приказ в ближайшее время.

Сотрудники предприятия говорят, что запрет на мобильные телефоны им объяснили тем, что «в России работа двух заводов была приостановлена из-за какого-то вируса», пишет TUT.by . Однако рабочие слабо верят в эту версию. «Думаем, что скорее всего это сделано для того, чтобы люди не расслаблялись в рабочее время», - отметил работник Мозырского НПЗ.

Сотрудники могут проносить на территорию предприятия мобильные телефоны, но только до раздевалки, затем гаджеты следует оставить там со своими личными вещами. Общение внутри предприятия происходит по радиосвязи или местным телефонам. Люди обеспокоены тем, что после приказа они не смогут позвонить своим родным.

«Представьте — ребенок пошел в школу или остался один дома. А как родителю позвонить и спросить, где и как он? Все ли в порядке? Никак, потому что нельзя под угрозой увольнения», - цитирует интернет-издание сотрудника завода.