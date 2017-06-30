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30. 06. 2017

СК обещает расставить точки на "i" в деле минского гимназиста

Источник фото: Следственный комитет

После пересмотра в Верховном суде дела гимназиста Доната Скакуна, который был осужден на 8 лет лишения свободы за нападение с ножом на учителя, Следственный комитет выступит с официальным заявлением. Об этом сегодня сообщил председатель СК Иван Носкевич.

Сейчас  материалы дела находится в Верховном суде, вскоре его рассмотрят в апелляционном порядке. «После того как в деле будет поставлена точка, мы собираемся выступить с официальным заявлением, чтобы расставить все точки над «i» касательно уголовного преследования этого молодого человека», - отметил Иван Носкевич.
 
Руководитель Следственного комитета заявил, что обескуражен волной публикаций в интернете по делу гимназиста. «Информация не в полной мере отвечает объективной картине произошедшего», - добавил он.
 
Как ранее писал Телеграф, в начале апреля Мингорсуд приговорил 16-летнего учащегося гимназии №74, который напал с ножом на учительницу и нанес ей 17 ударов ножом, к 8 годам лишения свободы. К счастью, женщина выжила.
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