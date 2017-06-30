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30. 06. 2017

В Беларуси уничтожили почти все банкноты старого образца

В Беларуси уничтожили почти все банкноты образца 2000 года. По данным на 1 июня 2017 года, в стране было изъято более 97% от суммы и почти 60% от количества купюр старого образца, которые находились за пределами касс Национального банка 1 июля прошлого года.

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Спустя год после проведения деноминации на руках у белорусов осталось 214 миллионов старых банкнот. 90% (194 млн единиц) составляют купюры номиналом 100, 500 и 1000 рублей.
 
Люди продолжают приносить старые деньги в банки, однако с февраля их количество резко снизилось. Как показывает мировой опыт, большую часть мелких купюр в банки так и не вернут.  В Нацбанке старые деньги пересчитывают, исследуют на подлинность и платежность, а затем утилизируют. С июля 2016 года по май 2017-го в Беларуси уничтожили 400 тонн наличности образца 2000 года.
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