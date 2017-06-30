ДТП со школьниками под Стобцами произошло из-за невнимательности водителя

Сотрудники Следственного комитета расследовали уголовное дело о ДТП, произошедшем в январе 2017 года в Столбцовком районе с участием маршрутки и грузового фургона. Правоохранители выяснили, что авария, в которой пострадали водитель и пассажиры маршрутки, произошла из-за невнимательности водителя одного из автомобилей, который нарушил ПДД.

ДТП произошло утром 10 января на 273-м километре трассы Брест-Минск-граница России в Столбцовском районе. Минчанин за рулем служебного грузового фургона Mercedes-Benz, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которая ехала позади него в попутном направлении. В маршрутном такси находилось 14 пассажиров, в том числе шесть школьников в сопровождении учителя. Водитель маршрутки и один из пассажиров получил тяжелые травмы, остальные - легкие и менее тяжкие травмы. Среди пострадавших были дети.

Во время расследования следователи установили, что 24-летний водитель грузового фургона проявил невнимательность к дорожной обстановке. В нарушение ПДД он совершил маневр и создал препятствие маршрутному такси, которое не располагало технической возможностью предотвратить столкновение.

Виновнику ДТП предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Он находится на свободе под подпиской о невыезде. В скором времени материалы уголовного дела поступят в суд.