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30. 06. 2017

Азаренко сыграет с американкой Беллис в первом круге Уимблдона

В первом круге Уимблдонского теннисного турнира белоруска Виктория Азаренко (№678 рейтинга WTA) сыграет с американской спортсменкой Кэтрин Беллис (№40). Это стало известно по итогам жеребьевки стартового раунда, которая прошла сегодня в Лондоне.

Ранее Виктория уже успела выступить в соревнованиях на Мальорке после годовой паузы в спортивной карьере. Первый матч она закончила победой над японкой Рисой Одзаки, а во втором уступила хорватке Ане Конюх.
 
На Уиблдоне выступит еще одна наша соотечественница - Александра Саснович. Ей будет противостоять победительница нынешнего «Ролан Гаррос» Елена Остапенко (Латвия). Также в основную сетку турнира пробилась Арина Соболенко (№135), которая сегодня выиграла матч против американки Кристи Ан (6:1, 6:1). Ее соперница пока неизвестна.
 
Таким образом, сразу три белорусские теннисистки будут выступать в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира.
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