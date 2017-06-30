Азаренко сыграет с американкой Беллис в первом круге Уимблдона

В первом круге Уимблдонского теннисного турнира белоруска Виктория Азаренко (№678 рейтинга WTA) сыграет с американской спортсменкой Кэтрин Беллис (№40). Это стало известно по итогам жеребьевки стартового раунда, которая прошла сегодня в Лондоне.
В первом круге Уимблдонского теннисного турнира белоруска Виктория Азаренко (№678 рейтинга WTA) сыграет с американской спортсменкой Кэтрин Беллис (№40). Это стало известно по итогам жеребьевки стартового раунда, которая прошла сегодня в Лондоне.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".