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30. 06. 2017

Беларусь и Россия создадут спутник для зондирования Земли

Беларусь и Россия собираются вместе создать спутник дистанционного зондирования Земли. В ближайшее время будут определены условия создания нового космического спутника, а также управления им. Об этом сообщил глава УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Сергей Золотой.

В пятницу на форуме регионов России и Беларуси гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков подписали соответствующий меморандум. Макет космического аппарата был утвержден еще в мае. Сейчас ученые продолжают работать над ним.
 
Планируется, что российские специалисты будут отвечать за служебную платформу, а белорусские - за целевую аппаратуру. В «Роскосмосе» отметили, что они обеспечат создание платформы и вывод на орбиту спутника, а съемочная аппаратура будет изготовлена в Беларуси.
 
«По результатам эскизного проектирования более точно будут определены технические характеристики спутника, экономические компоненты проекта в целом», - цитирует Сергея Золотого БелТА.
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