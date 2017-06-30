Лукашенко пообещал превратить Беларусь в IT-страну

Беларусь должна превратиться в страну информационных технологий, для чего в скором времени будут приняты соответствующие правовые основы. «Мы перед собой поставили амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну», - заявил президент Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Беларуси.

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Глава государства отметил, что в ближайшее время будут приняты правовые основы для достижения этой цели. Причем, по его словам, соответствующие документы разрабатывались при содействии российских специалистов. Они уже представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси.

«Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики», - сказал Александр Лукашенко.

Также он подчеркнул, что белорусско-российские контакты в области IT могли бы развиваться динамичнее на площадках, показавших свою эффективность. К примеру, в Парке высоких технологий в Минске. Президент рассказал, что мобильными приложениями компаний - резидентов ПВТ пользуются более 1 млрд человек в 193 странах мира, а свыше 90% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США.