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30. 06. 2017

Лукашенко пообещал превратить Беларусь в IT-страну

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Беларусь должна превратиться в страну информационных технологий, для чего в скором времени будут приняты соответствующие правовые основы. «Мы перед собой поставили амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну», - заявил президент Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Беларуси.

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Глава государства отметил, что в ближайшее время будут приняты правовые основы для достижения этой цели. Причем, по его словам, соответствующие документы разрабатывались при содействии российских специалистов. Они уже представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси.
 
«Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики», - сказал Александр Лукашенко.
 
Также он подчеркнул, что белорусско-российские контакты в области IT могли бы развиваться динамичнее на площадках, показавших свою эффективность. К примеру, в Парке высоких технологий в Минске. Президент рассказал, что мобильными приложениями компаний - резидентов ПВТ пользуются более 1 млрд человек в 193 странах мира, а свыше 90% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США. 
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