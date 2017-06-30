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30. 06. 2017

Гроза в Москве: молнии попадают в людей и дома

Источник фото: ТАСС

От удара молнии пострадал мужчина в Новой Москве. Молния ударила в человека в районе поселка Красная Пахра. За состоянием здоровья пострадавшего следят врачи. Еще один мужчина погиб от удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья. В подмосковном Наро-Фоминске молния попала в жилой дом.

А на востоке Москвы порыв ветра повалил четыре дерева. Одно из них придавило 70-летнюю женщину, сообщает "Интерфакс". Пострадавшая госпитализирована с ушибом головы. Медики характеризуют ее состояние как удовлетворительное.
 
Накрывший Москву атмосферный фронт со шквалами принес обильные осадки. Скорость ветра при этом превышала 24 метра в секунду. В Мосводосток уже поступило 30 заявок на образовались на проезжей части гигантские лужи. В Зеленограде машины буквально плавают в образовавшихся на улицах озерах воды.
 
В Москве тропические ливни подтопили 5 участков дорог, повалены более 40 деревьев. На МЦК одно из деревьев в районе платформы "Белокаменная" упало дерево. Оно повредило контактный провод.
 
Движение "Ласточек" по часовой стрелке организовано по временной схеме. Поезда следуют без остановки для посадки и высадки на станциях "Ростокино", "Белокаменная", "Локомотив", "Измайлово", "Соколиная Гора" и "Шоссе Энтузиастов". На станции "Бульвар Рокоссовского" поезда останавливаются.
 
Впечатляющие кадры стихии сняли и прислали на сайт "Мобильный репортер" очевидцы в районе ВДНХ.
 
 
МЧС и Гидрометцентр заблаговременно предупредили об оранжевом уровне опасности в Московском регионе на 30 июня из-за ожидающихся дождей и грозы.
 
Источник: vesti.ru
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