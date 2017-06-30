Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 18:28
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
30. 06. 2017

Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в Беларуси

Источник фото: РИА "Новости"

Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара в чернобыльской зоне отселения на территории Лубянского лесничества в Украине. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в Республиканском центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

смотрите также Пожар в Чернобыльской зоне тушат вертолетами и самолетами
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался вечером 29 июня. Его площадь составила 25 гектаров.
 
После получения сообщения о пожаре службы радиационно-экологического мониторинга Гидромета перешли на усиленный режим работы. В частности, пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области перешли в учащенный режим замеров уровней мощности дозы гамма-излучения. В Мозыре и Гомеле специалисты берут дополнительные пробы атмосферного воздуха. Превышений пока не обнаружено.
 
«Радиационная обстановка на территории Гомельской области и в целом по стране остается стабильной»,- отметили в Гидромете.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.