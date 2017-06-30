Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в Беларуси

Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара в чернобыльской зоне отселения на территории Лубянского лесничества в Украине. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в Республиканском центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.

смотрите также Пожар в Чернобыльской зоне тушат вертолетами и самолетами Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался вечером 29 июня. Его площадь составила 25 гектаров. После получения сообщения о пожаре службы радиационно-экологического мониторинга Гидромета перешли на усиленный режим работы. В частности, пункты наблюдений радиационного мониторинга Гомельской области перешли в учащенный режим замеров уровней мощности дозы гамма-излучения. В Мозыре и Гомеле специалисты берут дополнительные пробы атмосферного воздуха. Превышений пока не обнаружено. «Радиационная обстановка на территории Гомельской области и в целом по стране остается стабильной»,- отметили в Гидромете.