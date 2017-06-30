Минск рассчитывает получить от России кредит на $700 млн до конца лета

Власти Беларуси рассчитывают получить российский кредит в размере 700 миллионов долларов до конца лета 2017 года. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.

По его словам, в данный момент ведется стандартный процесс переговоров. Беларусь ждет, когда российская сторона примет решение о выделении денежных средств. Сбоев в процессе переговоров с Россией по кредиту нет, отметил Максим Ермолович.

Приблизительные сроки поступления денег от России – июль-август этого года. Также представитель Минфина назвал сумму кредитных ресурсов - 700 миллионов долларов.