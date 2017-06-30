Минск рассчитывает получить от России кредит на $700 млн до конца лета

Власти Беларуси рассчитывают получить российский кредит в размере 700 миллионов долларов до конца лета 2017 года. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.
Власти Беларуси рассчитывают получить российский кредит в размере 700 миллионов долларов до конца лета 2017 года. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".