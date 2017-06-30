На Форуме регионов Беларусь и Россия заключили контракты на $450 млн

На Форуме регионов Беларусь и Россия подписали 77 соглашений и контрактов на общую сумму в 450 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Источник: БелТА
На Форуме регионов Беларусь и Россия подписали 77 соглашений и контрактов на общую сумму в 450 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Источник: БелТА
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".