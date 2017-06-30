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30. 06. 2017

На Форуме регионов Беларусь и Россия заключили контракты на $450 млн

На Форуме регионов Беларусь и Россия подписали 77 соглашений и контрактов на общую сумму в 450 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

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По словам Михаила Мясниковича, контракты носят глобальный характер. Всего на IV Форуме регионов России и Беларуси было заключено около 77 соглашений различного уровня - от районного до республиканского и федерального. Так, представители двух государств подписали документы о сотрудничестве в химической промышленности, космических технологиях и других областях.
 
В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что нужно говорить не о количестве, а о качестве совместных проектов. «Нам надо двигаться вперед, у нас множество идей, новых проектов. Уверена, что эффект будет очень большой», - сказала она.

Источник: БелТА
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