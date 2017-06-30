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30. 06. 2017

18,5% зарегистрировавшихся абитуриентов не пришли на ЦТ по географии

18,5% зарегистрировавшихся абитуриентов на явились на централизованное тестирование по географии. «Такого количество неявившихся у нас никогда не было - не только по географии, а вообще ни по одному предмету», - заявил руководитель Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

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По его словам, на ЦТ по географии зарегистрировались 2 078 человек, однако на испытание пришли лишь 1 694. «С чем это связано, сказать не могу. Вероятно, у этих поступающих география была выбрана четвертым предметом», - предположил Николай Феськов.
 
Также он сообщил, что во время сегодняшнего централизованного тестирования каких-либо нарушений не выявили. Экзамен прошел без замечаний, пишет БелТА.
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