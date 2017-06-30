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30. 06. 2017

ВС оставил в силе смертный приговор убийце пенсионеров из Наровли

Верховный суд Беларуси Источник фото: Telegraf.by

30 июня Верховный суд Беларуси оставил в силе смертный приговор в отношении жителя Наровли Алексея Михалени, который в марте прошлого года убил двух пенсионеров, 61-летнего мужчину и его 59-летнюю сестру. Адвокат обвиняемого настаивал на новом рассмотрении уголовного дела, а убийца заявлял, что «не сделал ничего плохого — только защищался».

На суде защитники обвиняемого просили отменить приговор и пересмотреть это дело, обратив внимание на процессуальные нарушения в момент задержания и следствия, неполноту данных при проведении экспертиз. По их мнению, следует учесть то, что Алексей Михаленя явился с повинной в милицию и чистосердечно раскаялся. 
 
Обвиняемый, который до этого был трижды судим, продолжил настаивать на том, что когда пришел к пенсионерам домой, они на него напали, и он был вынужден обороняться. Некоторые моменты, например, что во время преступления в глаза женщины были засажены гвозди, он отрицал. Мужчина попросил Верховный суд не лишать его жизни, поскольку хочет жить. По его словам, он «не сделал ничего плохого — только защищался», пишут «Белорусские новости».
 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без изменений приговор Гомельского областного суда в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,6,16 ч.2 ст.139 УК (убийство). Апелляционная жалоба защитника обвиняемого также не была удовлетворена. Таким образом, приговор вступил в законную силу.
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