С начала года внешний госдолг Беларуси вырос на 277 млн долларов

С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси вырос на 277,6 млн долларов, или на 2%. По состоянию на 1 июня он составил 13,9 млрд долларов, сообщили сегодня в Министерстве финансов.

Внутренний госдолг с начала года уменьшился на 0,9 млрд белорусских рублей (на 8,7%) и составил к 1 июня 9,3 млрд рублей. Государственный долг Беларуси сократился за пять месяцев на 1,7 млрд рублей (4.5%) до 35,3 млрд рублей.

Также в Минфине сообщили, что в январе-мае Беларусь привлекла внешние государственные займы на 595 млн долларов. На погашение внешнего госдолга ушло 394,7 млн долларов.