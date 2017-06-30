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30. 06. 2017

С начала года внешний госдолг Беларуси вырос на 277 млн долларов

С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси вырос на 277,6 млн долларов, или на 2%. По состоянию на 1 июня он составил 13,9 млрд долларов, сообщили сегодня в Министерстве финансов.

Внутренний госдолг с начала года уменьшился на 0,9 млрд белорусских рублей (на 8,7%) и составил к 1 июня 9,3 млрд рублей. Государственный долг Беларуси сократился за пять месяцев на 1,7 млрд рублей (4.5%) до 35,3 млрд рублей.
 
Также в Минфине сообщили, что в январе-мае Беларусь привлекла внешние государственные займы на 595 млн долларов. На погашение внешнего госдолга ушло 394,7 млн долларов.
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