С начала года внешний госдолг Беларуси вырос на 277 млн долларов

С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси вырос на 277,6 млн долларов, или на 2%. По состоянию на 1 июня он составил 13,9 млрд долларов, сообщили сегодня в Министерстве финансов.
С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси вырос на 277,6 млн долларов, или на 2%. По состоянию на 1 июня он составил 13,9 млрд долларов, сообщили сегодня в Министерстве финансов.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".