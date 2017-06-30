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30. 06. 2017

3 июля в Минске ограничат движение: когда и какие улицы закроют

Источник фото: Telegraf.by

3 июля в связи с проведением парада в Минска будет ограничено движение транспортных средств. В столичной ГАИ сообщили, какие улицы следует объезжать стороной в День Независимости.

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По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 3 июля в пять часов утра транспорт перестанет ходить по улице Стариновской. Военная техника начнет движение в шесть часов утра.
 
По маршруту ее следования будут поэтапно закрывать движение. Механизированная колонна пройдет по следующим улицам: Стариновская - подъем по встречной полосе – проспект Независимости - Сурганова - М.Богдановича – проспект Машерова. Построение техники будет осуществляться по проспекту Машерова на участке от проспекта Независимости до реки Свислочь.
 
 
Также с шести часов утра до окончания парада движение будет ограничено по проспекту Машерова на участке от проспекта Независимости до улицы Тимирязева, по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до Гвардейской. После мероприятия военная техника вернутся к местам дислокации, в связи с чем будет ограничиваться движение по маршруту: пр.Машерова - ул.Тимирязева - ул.Саперов - пр.Победителей - ул.Орловская - ул.Сурганова - пр.Независимости - ул.Стариновская - ул.Основателей.
 
 
На указанных участках будет запрещен проезд любых видов транспорта, а также парковка. Нарушившие запрет автомобили будут эвакуированы.
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