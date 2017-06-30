С 1 июля виза в Египет подорожает до 60 долларов

С 1 июля власти Египта увеличат стоимость въездных виз. Цена однократной визы составит 60 долларов вместо нынешних 25, сообщают египетские СМИ со ссылкой на правительство своей страны.

Власти Египта планировали увеличить стоимость виз еще с 1 марта, однако затем было решено перенести эту дату на пять месяцев позже. Решение об отсрочке они приняли в связи с жалобами крупных туристических операторов.

Ожидается, что с 1 июля стоимость однократной въездной визы повысится с 25 долларов до 60 долларов, а многократной — до 70 долларов, пишет sputnik . Это решение ранее вызвало возмущение со стороны турфирм и самих туристов. Семье из трех-четырех человек придется заплатить 180-240 долларов за возможность посетить страну пирамид.

В предыдущий раз визы в Египте были увеличены в 2014 году – с 15 до 25 долларов.