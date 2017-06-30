С 1 июля виза в Египет подорожает до 60 долларов

С 1 июля власти Египта увеличат стоимость въездных виз. Цена однократной визы составит 60 долларов вместо нынешних 25, сообщают египетские СМИ со ссылкой на правительство своей страны.
С 1 июля власти Египта увеличат стоимость въездных виз. Цена однократной визы составит 60 долларов вместо нынешних 25, сообщают египетские СМИ со ссылкой на правительство своей страны.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".