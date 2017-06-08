«Джазовые вечера» приглашают музыкантов на всебелорусский джем-сейшн

Организаторы «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ» приглашают белорусских джазовых музыкантов принять участие в большом джем-сейшене. Акция пройдет в рамках заключительного концерта фестиваля на сцене возле Ратуши в субботу 24 июня.

– Джаз – это, прежде всего, импровизация. Поэтому мы хотим завершить фестиваль большим джемом, в котором сыграют джазовые музыканты из разных уголков Беларуси, – говорит музыкальный продюсер фестиваля Андрей Калина. – Они вместе исполнят знаменитую пьесу «Караван», одну из эталонных версий которой записал в 1944 году Джаз-оркестр БССР под управлением Эдди Рознера. Это истоки и мирового, и белорусского джаза.

Заявки на участие необходимо отправлять до 19 июня включительно на адрес belvebjazz@gmail.com. Заявка должна включать: 1) имя, фамилию исполнителя и название инструмента; 2) ссылку на видео- или аудиозапись с вашим участием; 3) контактный телефон.

Новый сезон «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ» стартовал 10 июня с аншлага. Для зрителей выступили 7-летняя София Курлович, VIP-jazz Андрея Славинского, дуэт Agata, Харрисон Янг (США-Нидерланды), Скотт Хендерсон (США).

Следующий концерт состоится 17 июня. Хэдлайнером вечера будет бас-гитарист Кристиан Галвез (Чили) – лучший джазовый исполнитель Латинской Америки 2000 и 2004, номинант American Music Awards 2005. Он выступит с трубачом Кристианом Кутюрруфо (Чили) и барабанщиком Назаром Реджеповым (Туркменистан). Также зрителей ждет встреча с концертным оркестром Бориса Мягкова и «Трио Константина Горячего».

24 июня музыкальную эстафету примет Клив Джонс (США) – певец, композитор, исполняющий симбиоз госпела, ритм-энд-блюза, фанка и традиционного джаза, обладатель безграничных вокальных возможностей и звания «Открытие года» от авторитетного сайта SoulTracks.com. Также выступят: композитор, гитарист, лютнист и певец Набиль Хемир (Тунис), вокальный квартет Minsk Voices, Premier Orchestra.

Начало всех концертов в 20.00. Организаторами мероприятия в этом году выступают Мингорисполком и концертное агентство «4А-Ивент». Генеральный партнер фестиваля – ОАО «Банк БелВЭБ». Партнер – такси «Пятница».