Женщины на яхтах: как леди-босс — 2017 стали капитанами

Генеральный партнёр

LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

— Да, в этот раз обувь у меня поудобнее будет, не скользит точно, — обращается к «боевым подругам» Надежда Ручанова. — Урок усвоен.

— Перчатки лучше все же взять. Так со шкотами удобнее работать, чтобы руки о них не «жечь», — напоминает Наталья Гулак.

— И головные уборы, дамы, не забудьте, — слышится вдалеке.

Официальный партнёр

Так, еще на берегу, перед началом этапа «Матч-рейс на спортивных яхтах» участницы проекта «Леди Босс — 2017» стараются учесть все замечания и советы своих наставников Алексея Журикова и Максима Белькевича, инструкторов яхтенной школы Beneteau. Да, прежде чем выйти в море (пусть и Минское) с леди поработали асы парусного спорта. Несколько уроков теории управления яхтой и практические занятия со шкиперами-профи сделали свое дело — девушки готовы в путь!

Давайте посмотрим, как девушки справлялись с экстремальным этапом!

Благодарим за помощь в организации съёмок компанию "Doctape media"

Перед любым ответственным событием (а яхтинг иначе не назовешь) сложно не волноваться, даже если ты, казалось, готов на все сто. Прежде всего, страшно подвести своих напарниц — участницы управляли яхтой втроем. Не менее ответственно не оплошать и перед штурманами-учителями. Дает о себе знать и желание победить — конкурс все-таки. Ну и, пожалуй, самым пугающим и коварным обстоятельством для всех яхтсменов была и остается погода.

Однако опасения участниц были напрасны. «Какой классный ветер! Нам везет сегодня! Чувствую, зажжем!» — комментировали леди, глядя на волны. С таким боевым настроением и желанием покорить водную стихию началась регата проекта «Леди Босс — 2017»!

С берега наблюдателям-болельщикам понять, что происходит на воде, было непросто. Одинаковые фирменные куртки и бейсболки Альфа-Банка на участницах не оставляли шансов издалека распознать своих героев. А соревнующиеся яхты издалека напоминали кружение вальса: казалось, что все они идут совсем рядом, имея равные шансы на победу. Как хорошо, что лучших в водной гонке выбирают люди, которые с парусным спортом на «ты». Нам же оставалась только наслаждаться слаженной работой, уверенностью и целеустремленностью леди-босс!

— Когда девушки приходили к нам на практические занятия, погодные условия были другими — парниковыми. Из-за чего движения «спортсменок» были вальяжными, плавными. Сегодня же в полной мере дал о себе знать ветер. Вот тут и динамичность появилась. Но леди со всем справились! И даже те, кто не был на обучении. Приятно удивило, что дамы боролись до самого конца! Никаких поблажек ни себе, ни соперницам, — рассказал Алексей Журиков, инструктор яхтенной школы Beneteau.

— Этап прошел блестяще! Участницы умницы! Надеюсь, что я как человек, влюбленный в яхтинг более 10 лет, смогла подарить многим такое же чувство. Хочется верить, что с каждым годом в парусном спорте Беларуси будет все больше красивых и успешных женщин, — прокомментировала этап Светлана Зере, руководитель проекта «Леди Босс».

Но несмотря на старания всех леди-босс, соревнование есть соревнование и комплект медалей для команды-победителя один. Итак, лучшими «управленцами» яхты признаны Вера Быкова, Юлия Забабуха, Наталья Гулак.

Серебро — за командой в составе Валентины Неизвестной, Ирины Тарасевич, Елены Симончук.

Бронзу взяли Наталья Бураковская, Алла Кашкан, Ольга Гринкевич.

Четвертое место заняла команда Катерины Левченко, Екатерины Варгановой, Надежды Ручановой.

— Кажется, уже никого не удивляет смелость и открытость участниц проекта «Леди Босс» всему новому, их готовность пробовать себя в новых амплуа. В преддверии финала проекта организаторы приготовили для бизнес-леди настоящий сюрприз — целую серию максимально активных этапов. На этот раз девушки открыли для себя спортивный яхтинг и в очередной раз попробовали приручить водную стихию. Особенно впечатляло, с какой выдержкой и волей к победе участницы подошли к соревнованию. Команды во главе с капитанами безоговорочно верили в свои силы и до самой последней минуты боролись за лидерство. Нельзя не отметить в очередной раз и то, как умело девушки справились с построением эффективной работы в командах. Все это, безусловно, будет принято во внимание при подведении итогов проекта. А пока бизнес-леди хотя и думают о финале, итогах и результатах, но тем не менее не забывают получать удовольствие от процесса — это совершенно очевидно по их горящим глазам, драйву и искренним эмоциям, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

Быть всегда на высоте леди-босс — 2017 помогает профессиональная косметика Comfort Zone, предоставленная компанией koroleva.by.

Поддержать любые начинания каждой участницы проекта всегда готова питьевая вода «AURA».

Сладкими угощениями после этапа девушек побаловала компания VIP-PRESENT Chocolatier. VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки.

— Это прекрасно, что у каждой участницы проекта есть возможность познакомиться с яхтами, попробовать свои силы в управлении, получить порцию адреналина в гонках. По своему опыту могу сказать, что вряд ли сама без проекта увлеклась бы этим удивительным хобби. Уверена, каждая участница на этапе «Матч-рейс на яхтах» получила дозу азарта, удовольствия, хорошего настроения и соперничества. А справиться с волнением, как всегда, нашим леди помогла артезианская вода AURA, — рассказала Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО «Лидское пиво», участница «Леди Босс — 2016».

«Я влюбилась в яхтинг!» — говорили участницы на берегу. Надеемся, эти «чувства» не угаснут и в скором времени ряды яхтсменов нашей страны пополнятся. А сейчас узнаем у самих девушек, каково это, ходить под парусом.

— Эту мою первую регату никогда не забуду! Солнце, ветер, локоны на море закручиваются еще сильнее — просто дух захватывает. И мы на этой нежной легкой «скорлупке» вдруг полетели, как три чайки. Очень волнительно! Ощущение драйва, восторга, страха — все вместе. Конечно, все зависит от команды. Мне очень повезло. Наша команда оказалась лучшей — мы заняли первое место! Огромное спасибо рулевому Наташе Гулак, Юле Забабухе, которая была на гроте, и Максиму — нашему шкиперу. Без его мудрых советов вряд ли бы мы сумели выиграть.

Всегда мечтала о яхтинге. Но никогда не могла подумать, что эта моя мечта станет реальностью. Огромное спасибо организаторам проекта за эту потрясающую возможность! Я говорю «первая» регата, потому что теперь уже, попробовав, обязательно хочу повторить!

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО:

— Яхтенный спорт всегда казался мне чем-то далеким и малопонятным: ну как можно управлять лодкой на парусах? А если ветер встречный? И вот буквально за пару дней опытные мастера своего дела Максим и Алексей научили нас азам яхтинга. Оказалось, благодаря слаженности команды и под чутким руководством шкипера можно не просто покорить водный маршрут, но и прийти первыми к финишу! Когда ты буквально летишь на парусах, сердце начинает биться чаще. А когда понимаешь, что приходишь первым, сердце просто вырывается наружу! Спасибо нашему шкиперу Максиму, который умело управлял нами, моей команде — Наташе Гулак и Вере Быковой, и Алексею, который провел с нами подготовку. А еще хочу отметить всех наших девочек — многие из нас были до этого далеки от яхт, и, тем не менее, все команды сражались за победу отчаянно и отважно! Море покорили, следом — покорение воздуха…

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ»:

— Яхтингом и гонками я «заболела» в этом году, когда попала на «Регату топ 50» в Греции. Поэтому основу гонок я уже понимала, но на Минском море соревнования проходили на спортивных яхтах. И это было для меня ново.

Начало гонок — это особое состояние души и тела, когда вы летите над водой, когда яхта под парусом набирает темп, и ваше сердце следует за ней.

Точный расчет, постоянный контроль, небольшой страх, за которыми следуют азарт победы и горечь поражения. Наша команда (Валентина Неизвестная, Елена Симончук и Ирина Тарасевич) заняла 2 место. И я знаю точно: тот, кто выиграл хотя бы одну гонку, не сможет отступить и обязательно захочет повторить это снова.

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит»:

— Я получила от регаты колоссальное удовольствие! Наша команда в составе Ирины Тарасевич и Елены Симончук заняла второе место, уступив команде Натальи Гулак. Это были честные соревнования, и победил сильнейший. Наталья Гулак настоящий профессионал в яхтинге, и нам было не стыдно проиграть.

Я думаю, всех участниц проект «Леди Босс» наполнил новыми эмоциями, ощущениями, опытом. Яхтинг — это уникальная возможность попробовать то, чего ты никогда еще не делал. Еще раз огромное спасибо за это организаторам!

Нам повезло с погодой, было солнечно и достаточно ветрено. На матч-рейсе я получила настоящее эстетическое удовольствие, так как это не только интересно, но и очень красиво!

Наталья Бураковская, Адвокатское бюро Parada+partners, партнер, адвокат:

— Матч-рейс — один из самых ярких этапов. Мне всегда нравились яхты и море — для меня это связано с путешествием, новыми горизонтами, свежим ветром и свободой. Поэтому участвовать в этом мероприятии было сплошным удовольствием, тем более что погода и невероятной красоты облака над Минским морем этому очень способствовали! Спасибо нашему капитану Алексею за профессионализм, терпение и уроки, которые он нам дал. У меня появилось новое желание — пройти обучение в яхтенной школе Beneteau, тем более что это рядом с Минском. Буду считать это первым шагом в сторону исполнения своей мечты о кругосветном путешествии на яхте.

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Обычно яхтинг у нас ассоциируется с чем-то недоступным — развлечением миллионеров, требующим многих лет подготовки и огромных финансовых вложений. И это просто удивительно, что вблизи от Минска себя можно попробовать в этом прекрасном командном виде спорта и понять, нравится он тебе или нет.

Я уже до проекта занималась яхтингом и даже в прошлом году со своими друзьями ходила в небольшой переход по Италии. Поэтому для меня в этом этапе не было чего-то принципиально нового. Но что меня по-настоящему удивило — это тот уровень, на котором проходили занятия в школе Beneteau: оба инструктора, которые занимались с девушками, прекрасно и доходчиво объясняли достаточно сложные вещи.

Хочу отметить слаженную работу нашей маленькой команды: Екатерины Левченко, Екатерины Варгановой. И несмотря на то, что нам не удалось выиграть, мы все были победителями.

— Этап «Покорение воды» стал для меня действительно покорением (улыбается). На яхте я ходила первый раз, поэтому это было и увлекательно, и волнительно одновременно, а матч-рейс добавил азарта (улыбается). Спасибо яхтенной школе Beneteau за возможность испытать такие ощущения! Теперь я понимаю, почему в море влюбляются раз и навсегда!

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess:

— Матч-рейс — это просто бомба! Когда я сделала первые шаги по пирсу, мелькнула мысль: «Может, ну их, эти яхты?». Потому что пирс качался. Я представила, что будет на палубе яхты. В общем, сидела на яхте и боялась. А девочки меня поддерживали и говорили: «Все не так страшно, ну, может, только первый раз, когда яхта наклонится градусов на 45». Дрожащими руками я держалась за шкоты, которые вначале назвала веревками, и мы пошли под парусом, а не поплыли, как мне по незнанию могло показаться (улыбается). Как только началось движение, страх улетучился. Я не знаю, как это случилось. Мне понравилось все: и мощь ветра в парусах, и работа в команде, без которой невозможно управлять яхтой, и азарт в соревнованиях. Хочу ли я повторить этот опыт? Однозначно да!

И кто еще смеет говорить, что женщина на корабле — это к беде? Думаю, после увиденных и услышанных аргументов от самых успешных бизнесвумен страны эта фраза потеряла свою актуальность.

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: — Гонки на яхтах позволили девушкам продемонстрировать свое умение работать в команде, рисковать, делегировать и принимать на себя ответственность, а также молниеносно принимать решения. Поверьте, значимость этих навыков невозможно переоценить в бизнесе.

Поэтому я бесконечно восхищена командами: каждая действовала, словно единый организм, и работала слаженно и чётко, подчиняясь капитану судна.

Матч-рейс на яхтах стал предпоследним этапом конкурса. И, признаться, от этого немного грустно: я с большим интересом наблюдала за приключениями участниц все эти месяцы. Да, многим из них было непросто, но каждая из девушек проявила себя максимально!

Жюри предстоит очень сложный выбор в этом году. Пожелаем же удачи и судьям, и нашим прекрасным участницам, каждая из которых достойна звания лучшей бизнес-леди страны. Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: — Смотря на наших леди, которые покоряли водные просторы Минского моря на этапе «Матч-рейс», ассоциация пришла сама собой: яхты созданы для девушек, а девушки созданы для яхт! И не только для того, чтобы в открытом купальнике стоять на носу яхты с бокалом шампанского (хотя и для этого, конечно, тоже), но и для ярких, стремительных гонок! Потому что девушки привносят в этот прекрасный вид спорта и вид отдыха красоту, непосредственность и эмоциональность! Тот, кто уже познал это чувство пьянящего полета над водной стихией, не даст соврать: эти ощущения очень затягивают, их хочешь переживать снова и снова.

На мой взгляд (а он хоть и не столь профессиональный, но и не совсем обывательский), наши прекрасные дамы отлично справились с управлением, ветром, а самое главное, своим первоначальным предстартовым волнением, и показали очень хороший уровень. А если что-то не получалось, то это дело поправимое, ведь в Беларуси созданы действительно классные условия для обучения яхтингу. Было бы желание. И я очень рад, что такое желание возникло практически у всех участниц. А это значит, что скоро водную стихию не нужно будет на яхте покорять, от нее нужно получать удовольствие, драйв и классное настроение! От всей души желаю этого нашим участницам!