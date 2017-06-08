10 новых приложений, которые вы просто обязаны установить на свой смартфон

Технологии уже давно переплюнули человека по темпам развития, и если раньше телефон служил лишь для передачи сообщения, то сегодняшний смартфон способен изменить реальность самым невероятным образом. И это не восстание машин, это симбиоз, призванный улучшить, разнообразить и разукрасить нашу жизнь так, как нам захочется – через приложения, из которых мы выбрали 10 самых "горячих".

Fidget spinner

Они ворвались в наши улицы, офисы и социальные ленты, а теперь и смартфоны. Фиджет спиннер, самая популярная в последнее время игрушка для релаксации, которую некоторые на спор крутят 18 часов без перерыва, обзавелась множеством версий в магазине Play Store. В большинстве из них есть счетчики, показывающее количество вращений, и система прогресса с уровнями, по достижению которых можно открыть разные дизайны спиннеров. Остерегайтесь открывать в автобусе или очереди: опыт по-настоящему гипнотизирующий.

hOwl

Разработка минских программистов, hOwl помогает выбирать полезные и качественные продукты через сканирование штрих-кодов на упаковке. Большими плюсами являются быстрое сканирование, ориентирование на рынок белорусских продуктов, лента акций и система оценок, пополняемая силами других пользователей. Если у Вас нет списка покупок для семьи, то hOwl станет путеводной звездой в магазине, отодвигая авторитет мамы или даже бабушки на второй план.

Faceapp

На какое-то время интернет по всему миру наполнился фотографиями лиц, одновременно молодых и старых, мужественных и женственных, сексуальных и улыбчивых. На фото также был водяной знак приложения, что обеспечило ему вирусную популярность. Силой искусственного интеллекта можно посмотреть, как бы выглядел ваш друг, вздумай он сменить свой пол, или заставить улыбаться картину в галерее.

Nimses

Новая социальная сеть, которая знает цену каждой минуте, которую Вы там проводите. Цена, кстати, 1 ним. В какой-то степени сеть напоминает Instagram, но с системой капитализации: публикация записи будет стоить 100 нимов, лайк чужой – от 10 до 100 (в зависимости от ценника автора). Лента записей работает в радиусе 2 км и постоянно обновляется. Авторы обещают, что накопленные нимы в перспективе можно менять на товары и услуги. Креативная экспериментальная задумка или начало мира, описываемого в эпизодах Черного Зеркала, Nimses уже захватил внимание своей стремительно растущей аудитории.

Dubsmash

Вы находили себя в ситуации, когда Вы беззвучно подпеваете любимому исполнителю, потому что вокруг люди или Ваши вокальные данные далеки от идеала? Dubsmash позволяет использовать талант лип синка – синхронизации губ – для записи видео, которыми можно поделиться с друзьями. К видео можно добавить стикеры и текст, а библиотека приложения насчитывает огромное количество звуков, начиная от музыки и заканчивая цитатами из фильмов. Для быстрого понимания ситуации можно оценить лучшие даб-видео обширного сообщества.

GeoLoc Phone Tracker

Еще одна свежая белорусская разработка, которая хорошо впишется в жизнь родителей, которые заботятся о благополучии своих детей. Приложение отслеживает перемещение членов семьи по городу, показывая их с высокой точностью на карте при малом потреблении энергии. На карте можно добавлять различные зоны (школы, кафе, дом), а общаться с семьей можно при помощи встроенного чата. Для работы приложения его нужно установить на девайсы Вашей семьи, желательно предупредив их об этом и получив согласие.

Discord

С появлением Discord многие геймеры согласились, что Teamspeak, Skype, Mumble и другие приложения для чата могут уйти в прошлое. Система голосового и текстового чата хоть и была разработана для геймеров, однако в силу своей простоты и дизайна используется далеко за их пределами. Приложение базируется на «комнатах», в которых общаются люди по общим интересам, используя «каналы» - уже конкретно разбитые на тематики диалоги. Discord находится в «облаке», поэтому любой чат переносится и в компьютерную версию.

CamScanner

Если все постепенно переходит в цифровую среду, то на это есть причина, и чаще всего это удобство. В этом случае все уже понятно по названию – приложение помогает сканировать текст и переводить его в цифровой формат PDF. Звучит настолько же просто, насколько качественно и полезно. После сканирования доступен целый ворох различных опций и функций, часть из которых перекочевали из Adobe PDF.

Netflix

Знаменитый сервис, не знающий равных, который появился у нас в прошлом году. Оказывается, он только сейчас начинает набирать популярность, которую можно связать с долгожданным приходом 4G-интернета. Подписка распространяется, конечно, и на приложение, которое может спасти Вас по дороге на работу и обратно. А совсем недавно была добавлена функция загрузки видео для просмотра оффлайн, что несказанно обрадовало фанатов сериалов по всему миру.

Color Switch

В смартфоне всегда найдется место для игр, особенно тех, в которые играют все вокруг. Самая последним хитом стала игра про цветной шарик, которая следует традициям Flappy Bird – Вам нужно стучать по экрану одним пальцем, чтобы пройти через секцию препятствий. Цвет шарика будет меняться, соответствуя определенной секции, через которую его нужно провести. Удача будет сопутствовать тем, у кого достаточно большой экран, но в том или ином случае Color Switch будет держать на грани.