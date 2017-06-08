Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июня 2017, четверг, 13:33
+19°C
Завтра +23°C
+19°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,88
  • € 2,1
15. 06. 2017

Банк ВТБ отмечен дипломом за активное участие в инициативах Visa, посвященных Евровидению 2017

Компании Visa International в очередной раз отметила банк ВТБ почетным дипломом за поддержку и участие в инициативах международной платежной системы. В этот раз банк награжден за участие в мероприятиях Visa, посвященных Евровидению 2017. Торжественная церемония награждения состоялась 8 июня на форуме «Visa - будущее электронных платежей».

Также в рамках форума освещались темы развития безналичных платежей и цифровых каналов расчета в республике,  презентовались новые инновационные продукты и программы, рассматривались результаты проведенных маркетинговых кампаний и др.

Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем банка ВТБ: «Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях по развитию в стране системы безналичных расчетов и электронных платежей и нам очень приятно получить очередную награду от компании Visa. Дистанционные платежи и безналичные расчеты помогают клиентам существенно экономить время и облегчают совершение финансовых операций, делая банковское обслуживание максимально удобным и комфортным».
Это Интересно
Финансы
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.