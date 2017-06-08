Банк ВТБ отмечен дипломом за активное участие в инициативах Visa, посвященных Евровидению 2017

Компании Visa International в очередной раз отметила банк ВТБ почетным дипломом за поддержку и участие в инициативах международной платежной системы. В этот раз банк награжден за участие в мероприятиях Visa, посвященных Евровидению 2017. Торжественная церемония награждения состоялась 8 июня на форуме «Visa - будущее электронных платежей».

Также в рамках форума освещались темы развития безналичных платежей и цифровых каналов расчета в республике, презентовались новые инновационные продукты и программы, рассматривались результаты проведенных маркетинговых кампаний и др.

Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем банка ВТБ: «Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях по развитию в стране системы безналичных расчетов и электронных платежей и нам очень приятно получить очередную награду от компании Visa. Дистанционные платежи и безналичные расчеты помогают клиентам существенно экономить время и облегчают совершение финансовых операций, делая банковское обслуживание максимально удобным и комфортным».